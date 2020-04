Corriere di Brescia: "Brescia campione di risparmio"

"Brescia campione di risparmio". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Brescia in edicola stamani in riferimento al presidente Cellino: "Il calcio rischia il collasso. Ma il presidente del Brescia Cellino non mente quando afferma che la sua società non andrebbe in default nemmeno in caso di retrocessione a tavolino. L snellezza della formazione dirigenziale, unita al monte ingaggi più basso tra le 20 iscritte al massimo campionato, garantisce al club quel cuscinetto di cui la quasi totalità degli altri club non dispone".