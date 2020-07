Corriere di Brescia: "C'è Brescia-Roma: passaggio obbligatorio per continuare a sperare"

vedi letture

"C'è Brescia-Roma: passaggio obbligatorio per continuare a sperare". Titola così in taglio alto e sulla propria prima pagina il Corriere di Brescia in edicola stamani: "Il Brescia potrà battere la Roma, o almeno non perdere, solo se sarà perfetto e se la «Magica» lo aiuterà facendo la stupida per una sera, incurante dei 30 punti di vantaggio".