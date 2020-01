"Arriva Skrabb: porta in dote il colpo dello scorpione": così il Corriere di Brescia nella sua sezione sportiva. Ieri visite mediche per il nuovo acquisto del Brescia. Simon Skrabb, attaccante finlandese, sarà a breve, un nuovo giocatore del Brescia. Nel 2016 il suo nome figurava accanto a quelli di Messi e Neymar nella corsa al Puskas Award, il premio per il miglior gol della stagione, fatto con il colpo dello scorpione.