Corriere di Brescia: "Caso tamponi: Balo convocato in procura"

"Caso tamponi: Balo convocato in procura" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina. Oggi alle 18.30 il Brescia fa visita (a porte chiuse) all’Udinese. Ironia della sorte, Diego Lopez esordì proprio contro di loro, il 9 febbraio scorso: ottenne l’unico punto in quattro incontri e quel giorno affidò la fascia di capitano a Mario Balotelli. Che, convocato dalla Procura sportiva per il caso tamponi, non ci sarà ma tornerà ad allenarsi a Torbole in solitaria dopo l’ok del dottor De Gasperi.