"Cellino: abbiamo una crisi fisica". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia. In guerra, contro tutto e contro tutti. Ha deciso che era arrivato il momento di parlare e lo ha fatto, in un lunedì a dir poco infuocato. Massimo Cellino alza la voce, difende a spada tratta la squadra, chiede aiuto alla città e ai tifosi, motiva l’esonero di Corini e l’arrivo di Fabio Grosso. Il presidente del Brescia, nel momento più difficile della stagione, non si nasconde e tuona, senza peli sulla lingua. La giornata inizia con un polverone, sollevato dalle sue dichiarazioni nella sede della Lega Calcio: «Che succede con Balotelli?», gli chiedono i giornalisti presenti a Milano, in via Rosellini. «Succede che è nero. Sta lavorando per schiarirsi», risponde lui. I social insorgono, l’infelice battuta viene tacciata di razzismo.