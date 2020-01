© foto di Mattia Verdorale

"Cellino sta chiudendo per Zajc: il trequartista sloveno arriverà per una cifra di 3-5 milioni". Questo il titolo dedicato al Brescia a pagina 7 sul Corriere di Brescia in edicola stamani: "La trattativa è in chiusura, ma manca ancora il via libera per le visite mediche, ultimo e necessario step prima dell’ufficialità. Il fantasioso trequartista sloveno arriverà a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 3.5 milioni di euro e sarà da subito agli ordini di Eugenio Corini".