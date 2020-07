Corriere di Brescia: "Cellino: la Serie B è tutta colpa mia, ora ripartiamo"

"Cellino: la Serie B è tutta colpa mia, ora ripartiamo". Questo il titolo, con le parole del presidente Massimo Cellino, che il Corriere di Brescia dedica alle Rondinelle in taglio alto sulla propria prima pagina: "Il day after di Massimo Cellino è quello di molti tifosi bresciani: la retrocessione era stata metabolizzata da tempo, c’è persino una punta di sollievo per aver messo la parola fine a un’annata disgraziata. Per il presidente, è l’occasione per recitare il mea culpa".