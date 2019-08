Corriere di Brescia: "Cellino rilancia: vuole Supermario"

© foto di Giulio Falciai

"Cellino rilancia: vuole Supermario". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Massimo Cellino vuole «Supermario». Sarebbe l’innesto decisivo per le rondinelle che si riaffacciano alla Serie A dopo 3000 giorni di astinenza. La trattativa con Raiola, il procuratore di Mario Balotelli è in corso, anche se il presidente nega, ma il Brescia avrebbe alzato l’offerta per contrastare quella dei brasiliani del Flamengo, oltre che della Fiorentina. Nel frattempo l’attesa per il debutto è agli sgoccioli: domenica il Brescia gioca la prima partita di Coppa Italia. Ma si tratta di una Coppa «amara»: il Rigamonti non è ancora pronto, giocare lì non era possibile, ma non si è concluso per la trasferta a Mantova e quindi si è applicata la regola dell’inversione del campo, il fischio d’inizio al Curi di Perugia. Decisione poco gradita alla squadra.