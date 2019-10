© foto di Mattia Verdorale

È stata rinviata la partita tra Brescia e Sassuolo a a causa della morte del patron dei neroverdi Giorgio Squinzi. "Chiuso per lutto", è questo il titolo che a pagina 10 il Corriere di Brescia dedica al rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare stasera: "Brescia Sassuolo stasera non si gioca. Deciso il rinvio per la morte di Squinzi. Già fissato il recupero al 18 dicembre. Rondinelle senza partite per 22 giorni".