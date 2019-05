Corriere di Brescia: "Ci siamo. Oggi può essere il grande giorno"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Corriere di Brescia di questa mattina dedica spazio in prima pagina alla squadra di Eugenio Corini, con il titolo: "Ci siamo. Oggi può essere il grande giorno". Alle 18 il secondo match point promozione per le Rondinelle che sfida l'Ascoli al Rigamonti. Con la vittoria e o il pareggio o la sconfitta del Palermo i lombardi tornerebbero in Serie A con due giornate di anticipo.