Corriere di Brescia: "Cistana contro Lasagna"

"Cistana contro Lasagna". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Si incroceranno domani in Serie A, davanti a uno stadio da 25 mila posti, ma Kevin Lasagna e Andrea Cistana avrebbero potuto affrontarsi in area di rigore già qualche anno fa, tra i dilettanti, con un centinaio di persone in tribuna. Oppure in qualche torneo notturno della provincia, con il profumo di carne alla brace nell’aria. Kevin, professione attaccante (anche della nazionale), passo da centometrista, li ha giocati nel 2013 dopo essersi fatto conoscere in provincia, da avversario, quando debuttò in Promozione con i mantovani della Governolese. Arrivò terzo sia a Polpenazze, da riserva, sia a Mezzane. Stesso gruppo, identico anche il rimborso spese (50 euro più la benzina), diverso il premio: nella Bassa, è tradizione, i vincitori si portano a casa oltre al trofeo pure un maiale da 160 chili.