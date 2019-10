Corriere di Brescia: "Col Genoa è già sfida salvezza"

© foto di Wilman

"Genoa-Brescia. E' una sfida salvezza. Sarà una battaglia". Così titola in prima pagina il Corriere di Brescia, che ribadisce all'interno sul match di questa sera, in programma alle 20:45: "A Marassi è già sfida salvezza. Corini arrabbiato per il Var ('serve più uniformità') e preoccupato per l'infermeria".