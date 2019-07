© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Brescia oggi in edicola parla del calciomercato delle Rondinelle. "Brescia, con Ayé c'è anche Joronen". Il francese ha infatti pronunciato le sue prime parole da calciatore biancoblu: "L'Italia è il posto giusto per me". "Scongelato" anche il portiere finlandese: Jesse Joronen ha firmato, sarà lui il nuovo estremo difensore del Brescia. Il suo arrivo è previsto a breve.