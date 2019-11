© foto di Mattia Verdorale

"Cori contro Balotelli, multata l'Inter". Questo il titolo che possiamo trovare in prima pagina in taglio basso sul Corriere di Brescia questa mattina in edicola. Si fa riferimento ai cori che il numero 45 bresciano ha ricevuto durante Brescia-Inter: "I cori contro Balotelli costeranno 5.000 euro di multa alla squadra di Conte. I cori erano contro la madre e poi con altri in cui gli si augurava la morte. La motivazione recita "per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".