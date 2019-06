Corriere di Brescia: "Corini-Cellino, intesa per un nuovo sì"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina del Corriere di Brescia riporta in taglio basso l'accordo tra Eugenio Corini e Massimo Cellino per la prossima stagione: "Corini-Cellino, intesa per un nuovo sì" questo il titolo. Dovrebbe dunque continuare il matrimonio tra Corini ed il Brescia, dopo la splendida cavalcata che ha riportato le Rondinelle nel massimo campionato dopo anni di assenza. Oggi o al massimo domani ci sarà l'incontro definitivo, ma tutto è pronto per il Corini bis.