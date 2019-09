© foto di Pierpaolo Matrone

Tempo di nazionali, ma i club di Serie A non stanno fermi. Il Brescia, ad esempio, oggi sarà impegnato in amichevole contro il Frosinone, a Ospitaletto, alle ore 15. "Corini cerca il primo gol di Balotelli", titola in prima pagina il Corriere di Brescia, che in taglio basso dedica spazio alla formazione di Supermario e compagni.