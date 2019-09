Corriere di Brescia: "Corini deve riscattarsi ma la coperta è corta"

Eugenio Corini sul banco degli imputati dopo la clamorosa sconfitta in rimonta, in casa, contro il Bologna. "Corini a Udine deve riscattarsi. Ma la coperta resta troppo corta" scrive il Corriere di Brescia in edicola oggi. Il naufragio contro i rossoblù è arrivato in 30 minuti. In vista della prossima gara, ampia la scelta offensiva, pur senza Balotelli e Torregrossa, risicate le alternative a centrocampo (Dessena sarà squalificato, Romulo invece ha preso una botta) e in difesa.