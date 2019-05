Corriere di Brescia: "Corini e i suoi fratelli. Il valzer delle panchine"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Brescia oggi in edicola fa un interessante punto sulle panchine della Serie A della prossima stagione, partendo proprio dal tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini, questo il titolo scelto dal quotidiano: "Corini e i suoi fratelli. Il valzer delle panchine". In Serie A solo 4 società hanno già scelto il tecnico per la prossima stagione, e sono Cagliari, Lecce, Napoli e Torino. Per tutte le altre, Brescia di Corini compreso, ancora non c'è certezza: la prossima settimana sarà decisiva per il valzer delle panchine del massimo campionato.