"De Zerbi ritorna a Mompiano". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. De Zerbi, figlio di un capo ultrà del Brescia, tifoso biancoblù fin da bambino ed estremamente legato alla sua terra, venerdì alle 20.45 affronta le Rondinelle da avversario, in un momento in cui il suo Sassuolo necessita di una vittoria forse più della squadra di Corini. Circa un anno fa, alle premiazioni per la Panchina d’Oro bresciana, Roberto ed Eugenio si ricoprivano di complimenti. «Io allenatore del Brescia? Macché! Qui è arrivato un grande tecnico», affermava De Zerbi.