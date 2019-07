Corriere di Brescia: "Donnarumma verso il disgelo: torna e resta"

© foto di Mattia Verdorale

"Donnarumma verso il disgelo. Torna e resta". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere di Brescia dedica all'attaccante delle Rondinelle che ieri si è presentato al Panathleticon per sostenere le visite mediche e lunedì 8 luglio inizierà i primi allenamenti a disposizione di Corini. Donnarumma è uno dei simboli della promozione in Serie A con i suoi 25 gol, che lo hanno eletto capocannoniere della cadetteria con anticipo. Il mercato sarà lungo e imprevedibile, ma per adesso resterà a Brescia.