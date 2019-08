© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non perde le buone abitudini il Brescia, che nell'amichevole contro il Valladolid si fa protagonista di una remuntada, culminata con la rete allo scadere di Morosini. Il Corriere di Brescia ricorda che quella della rimonta è stata una peculiarità della scorsa stagione per la formazione di Eugenio Corini: "Brescia di rimonta, come ai vecchi tempi".