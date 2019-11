"Due settimane per rinascere". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Fabio Grosso ha a disposizione 12 giorni per trasmettere la sua idea di calcio, conoscere bene tutta la rosa e riportare la serenità nello spogliatoio. Oggi pomeriggio, nel centro sportivo di Torbole Casaglia, riprendono gli allenamenti delle Rondinelle dopo la batosta interna contro il Torino.