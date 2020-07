Corriere di Brescia: "È finita, le Rondinelle in Serie B"

vedi letture

"È finita, le Rondinelle in Serie B" sentenzia il Corriere di Brescia. Il Brescia è aritmeticamente in Serie B: lo condanna la sconfitta a Lecce per 3-1. Doppietta di Lapadula nel primo tempo. Nella ripresa orgogliosa reazione degli uomini di Lopez, con il gol di Dessena a riaprire per sette minuti una sfida chiusa poi da Saponara. A tre giornate dalla fine, è già arrivata così la sentenza: si retrocede. Senza Baggio in campo, è il destino di questo club negli ultimi 53 anni.