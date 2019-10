Corriere di Brescia e la follia ultrà: "Riaperti scontri fa serbi e albanesi"

© foto di Pierpaolo Matrone

Una bandiera albanese apparsa sugli spalti di Orzinuovi ha scatenato l'ira dei tifosi del Vojvodina in occasione dell'amichevole di ieri contro il Brescia. Il Corriere di Brescia non può non parlarne e affronta il tema in prima pagina: "Brescia-Vojvodina riapre gli scontri fra serbi e albanesi".