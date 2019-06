Corriere di Brescia e le parole di Cellino: "Corini mai in discussione"

© foto di Mattia Verdorale

"Cellino pensiero: "Corini mai in discussione" Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Alla fine di un colloquio durato ben 4 ore, Cellino ha deciso di tenere Corini sulla panchina del suo Brescia anche nella prossima stagione quando la squadra militerà in Serie A. Queste le parole del presidente: "Corini è il mio allenatore, ma deve ancora inquadrarmi, pensa che io non sia quello che sembro".