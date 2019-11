"Balo tornerà solamente se lo merita". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere di Brescia. «Io voglio bene a Mario, l’ho fatto giocare da ragazzino, quando aveva l’età per fare molto. L’idea del presidente Gravina è giusta, ma è importante che Balotelli venga richiamato in Nazionale perché sta facendo bene: per lui ci sarà un’altra possibilità se lo meriterà tecnicamente». Così Roberto Mancini ha commentato l’idea di convocare Balotelli dopo quanto accaduto durante Verona-Brescia con i cori razzisti di alcuni tifosi. Il numero 45 ha ancora la possibilità di partecipare all’Europeo.