Corriere di Brescia: "Già finita la magia: il Sassuolo non perdona"

© foto di Mattia Verdorale

"Brescia, già finita la magia: il Sassuolo non perdona". Si apre così l'edizione odierna del Corriere di Brescia questa mattina in edicola. Il titolo è in riferimento alla vittoria della squadra di De Zerbi sulle Rondinelle di ieri sera per 0-2: "Si è infranto un sogno ed è già finita la magia di due vittorie consecutive dopo il ritorno di Corini sulla panchina del Brescia. Il Sassuolo di De Zerbi, infatti, non si lascia impressionare, e continua a raccogliere altri punti pesanti. Al Rigamonti ha piegato il Brescia per 2-0 e sale a 19 punti posizionandosi all’undicesimo posto in classifica mentre il Brescia resta fermo a 13 punti in terzultima posizione".