Corriere di Brescia: "Gli ultrà bresciani contro Balotelli"

"Gli ultrà bresciani contro Balotelli": questo il titolo del Corriere di Brescia in riferimento alla vicenda Mario Balotelli. Gli ultrà della curva del Brescia hanno scelto in una nota da che parte stare e non è quella del calciatore con la maglia 45. "Siamo estremamente convinti che Balotelli sia a tutti gli effetti italiano ma l’arroganza che sembra trasparire di continuo dalla sua persona non è giustificabile. Ciò che più conta sono lo spirito di sacrificio, la passione e la maglia sudata" le parole della curva bresciana.