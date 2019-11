Corriere di Brescia, Grosso: "E' la mia occasione. Possiamo farcela"

Presentato alla stampa Fabio Grosso, il nuovo allenatore del Brescia. "E' la mia occasione. Possiamo farcela" dice il tecnico delle Rondinelle. L’allenatore è entrato nell’universo biancoblù in punta di piedi sottolineando la stima per il lavoro svolto dall’amico Corini e dicendosi molto entusiasta, stimolato e motivato dalla nuova esperienza, scrive il Corriere di Brescia in edicola oggi.