© foto di Mattia Verdorale

"Rivoluzione Cellino «Genio» esonerato. Arriva Diego Lopez". Titola così in prima pagina il Corriere di Brescia sul cambio in panchina per le Rondinelle: "Un esonero annunciato, poi confermato: Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia e il presidente Massimo Cellino sceglie in serata il suo uomo di fiducia, Diego Lopez, già capitano e allenatore del Cagliari. Due anni e mezzo di contratto per il quarantacinquenne uruguaiano, che oggi dirigerà il suo primo allenamento".