"I segreti del Brescia che fa sognare". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Brescia. Se il Brescia non vinceva la prima in Serie A da 52 anni, è opportuno parlare di impresa per il successo meritato e convincente a Cagliari. Il blitz ha scatenato l’entusiasmo di una città già in fermento ma, come nella sua indole, scettica oltremodo per la presa di contatto con i «marziani» del pallone, sul cui pianeta le rondinelle sono tornate dopo un lungo purgatorio sulla terra. In questo caso, tuttavia, impresa non fa rima con sorpresa. Perché, pur con le dovute precauzioni dovute al noviziato della quasi totalità della rosa, la squadra di Corini ha ripreso da dove aveva concluso.