© foto di Mattia Verdorale

"Ibra, da Brescia a Brescia". Titola così il Corriere di Brescia a pagina 9 in vista della partita di venerdì sera tra Brescia e Milan: "Zlatan Ibrahimovic esordì (segnando) in Italia a Brescia con la maglia della Juve. Ci torna venerdì, 5.612 giorni dopo. In 297 partite ha segnato 149 gol, una rete ogni due incontri: Corini è avvisato".