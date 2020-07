Corriere di Brescia: "Il Brescia a Lecce: è la notte della verità"

"Il Brescia a Lecce: è la notte della verità". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Brescia in edicola: "Lecce-Brescia è diventata una classica «dei poveri», ma pur sempre una classica. Non è mai una partita come le altre. Un anno fa, quando vennero stilati i calendari, si era capito che la collocazione alla quartultima giornata, come nella stagione della promozione, avrebbe reso questo match il crocevia per la salvezza. Ora la classifica dimostra che la previsione era corretta. Ma la situazione di entrambe, questa sera (alle ore 21.45, diretta Sky), trasformerà il match nella sfida della disperazione".