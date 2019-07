Corriere di Brescia: "Il Brescia formato serie A ricomincia"

"Il Brescia formato serie A ricomincia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Brescia. Stessa rosa (salvo il nuovo arrivato Florian Ayé), stesso posto (Torbole Casaglia, da ieri la sede degli allenamenti prima della partenza di domenica per il ritiro a Darfo Boario), stesso allenatore (Eugenio Corini, il più acclamato nel primo giorno di scuola), nuova categoria. La rincorsa alla salvezza, nella Serie A in cui il Brescia ritorna dopo otto anni, è iniziata ieri alle ore 17 alla presenza di una trentina di tifosi. Sotto il solleone, il primo gol della stagione ha portato la firma di Leonardo Morosini.