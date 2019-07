Corriere di Brescia: "Il Brescia ricomincia da... otto"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

In prima pagina, il Corriere di Brescia di oggi parla anche di calcio: "Il Brescia ricomincia da... otto" è il titolo con cui si parla della prima amichevole precampionato delle Rondinelle. 8-1 il risultato della sgambata, maturato contro una selezione camuna, in quel di Darfo. Ad aprire le marcature è stato Daniele Dessena, apparso tra i più in palla al di là del gol. A segno tutti gli attaccanti. E' stata anche la prima occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti Ayé e Joronen. Nuovo arrivo dal mercato: si tratta del venezuelano Jhon Chancellor.