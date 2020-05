Corriere di Brescia: "Il Brescia ritrova la palla e resta in attesa di fare i tamponi"

"Il Brescia ritrova la palla e resta in attesa di fare i tamponi". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Brescia: "Primo gruppo di otto al lavoro. Il club chiede alla Loggia di allungare fino al 2029 la concessione del Rigamonti. Avanti piano. Ma avanti, verso una ripresa ancora tutta da definire. In teoria vicina: da lunedì sono consentiti gli allenamenti di gruppo. In pratica ancora lontana, o almeno problematica: l’Associazione italiana calciatori ha espresso ieri perplessità sulle tempistiche e sul protocollo, il cui nodo principale verte attorno alla quarantena collettiva all’insorgere del primo caso positivo".