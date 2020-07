Corriere di Brescia: "Il Brescia s’arrende ma esce a testa alta"

vedi letture

"Il Brescia s’arrende ma esce a testa alta" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina, analizzando il ko delle Rondinelle in casa della Lazio. La squadra di Lopez, già retrocessa in serie B, con tanti giovani in campo, pensa già al prossimo anno e alla voglia di ritornare nella massima serie. Buon avvio del Brescia, pericoloso con Torregrossa, ma la Lazio sale in cattedra e la partita finisce 2-0.