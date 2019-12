"Il decennio che ha trasformato lo sport a Brescia": così il Corriere di Brescia in edicola oggi. In dieci anni è cambiato tutto: Brescia non aveva niente, né strutture né club d’alto livello. Ora è la seconda città sportiva d’Italia, ha un palazzetto, una piscina e a breve riavrà una pista d’atletica. L'era del rugby, il boom di basket e calcio rosa, le promozioni di rondinelle e volley, le medaglie olimpiche, il ritorno in Serie A con Cellino alla guida.