Corriere di Brescia: "Il leone di Cellino è Zmrhal"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Brescia oggi in edicola parla di vari argomenti legati al calcio, tra cui lo svincolato bresciano di lusso, Mario Balotelli, ancora svincolato. Più in ottica Brescia, però, si parla del prossimo acquisto designato delle Rondinelle, il ceco Jaroir Zmrhal. Il centrocampista dello Slavia Praga rinuncerà ai preliminari di Champions per approdare in Italia, proprio al Brescia. 4 milioni al club ceco, per il calciatore pronto un contratto fino al 2023.