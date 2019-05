Corriere di Brescia: "Il nome caldo è Giaccherini"

"Il nome caldo è Giaccherini". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Brescia sul mercato della formazioni di Corini. In attesa dei primi colpi sul mercato il nome caldo è Emanuele Giaccherini, ora al Chievo. Corini resta in «stallo», mentre Gastaldello, si accinge a rinnovare per un’altra stagione.