"Il ritorno di Balo sulle pagine del New York Times": così il Corriere di Brescia di spalla, in prima pagina. Il reporter Rory Smith, dopo aver intervistato anche alcuni amici del calciatore, ha così riassunto il significato della sua nuova sfida: "In Serie A non è trattato come un giocatore, ma un giocatore nero. Hanno voluto identificarlo come il totem del cambiamento, creando aspettative poco realistiche. E c’è sempre qualcuno pronto a farlo sentire come se non fosse a casa sua".