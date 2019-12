"In 25 a Roma fino a martedì": così il Corriere di Brescia sulla formazione di Eugenio Corini. Il Brescia infatti non perde tempo. Le Rondinelle, insieme a Lecce e Sampdoria riprenderanno oggi gli allenamenti, con due giorni di anticipo sulla settimana di riposo garantita ai calciatori dal contratto di categoria. I 25 calciatori del Brescia ripartono dal Park Hotel Mancini di Roma, dove resteranno in ritiro fino al 31 dicembre.