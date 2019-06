Corriere di Brescia: "In attesa dell'ingaggio Balotelli si allena"

© foto di ManWil

Mai farsi trovare impreparati. Soprattutto se sei uno degli uomini-mercato dell'attuale Serie A. E così il Corriere di Brescia paparazza e titola in prima pagina: "In attesa dell'ingaggio Balotelli si allena al campo di Castel Mella. SuperMario si prepara per la stagione". Con il Parma e le altre sempre sulle sue tracce, l'attaccante che ha da poco chiuso il rapporto col Marsiglia pensa quindi a tenersi in forma.