Corriere di Brescia: "In campo con 16 giocatori. Lopez riflette sul futuro"

Oggi alle 17.15 andrà in scena Brescia-Parma e le rondinelle si presenteranno in campo con solo 16 giocatori, così il Corriere di Brescia oggi titola: "In campo con 16 giocatori. Lopez riflette sul futuro". Lopez ieri ha vissuto un lungo pomeriggio, sfociato alle ore 21 nella compilazione della lista dei convocati più scarna di sempre: sono appena sedici, come nel calcio anni Ottanta. Chi ha palesato qualche acciacco è stato lasciato a casa: Joronen, Chancellor, Donnarumma, Skrabb, cui va aggiunto lo squalificato Sabelli. Non le migliori premesse per chiudere il campionato a testa alta.