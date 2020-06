Corriere di Brescia: "In campo fra 20 giorni. Balo, futuro a stelle e strisce"

vedi letture

Doppio titolo e doppio argomento scottante sul Corriere di Brescia in edicola oggi. "In campo fra 20 giorni. Balo, futuro a stelle e strisce" scrive il quotidiano bresciano. Il riferimento è chiaro: stilato ieri il nuovo calendario della Serie A, le Rondinelle scenderanno in campo lunedì 22 giugno a Firenze (nello stadio a porte chiuse), alle ore 19.30, contro la Fiorentina. Intanto Mario Balotelli è tornato ad allenarsi a Torbole, ma alla società ha chiesto un risarcimento da 400 mila euro se non è inserito nel gruppo. Per lui forse un futuro imminente ai L.A. Galaxy