Corriere di Brescia in taglio alto: "La storia di chi ha perso squadra"

© foto di Pierpaolo Matrone

Mario Balotelli è disoccupato, ma non è l'uncio free agent di questo periodo, visto che tanti contratti sono scaduti a fine giugno. Il Corriere di Brescia analizza la situazione legata a bresciani o ex rondinelle che in questo momento non hanno una squadra e ne parla anche in prima pagina, con un titolo nel taglio alto: "Non solo Balotelli, la storia di chi ha perso squadra".