Corriere di Brescia: "Inter-Brescia 6-0: mattanza a San Siro"

"Inter-Brescia 6-0: mattanza a San Siro" scrive il Corriere di Brescia in riferimento alla pesante sconfitta delle Rondinelle in casa dell'Inter. La sconfitta era prevista, la disfatta no. Il Brescia a San Siro viene arato dall’Inter: finisce 6-0. Eppure la prima chance era stata per Donnarumma dopo tre minuti, poi solo i nerazzurri a segno con Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva. Lopez si è presentato a Milano con un audace 4-4-2 senza Torregrossa, ma il piano tattico è saltato subito.