"Joronen, il portiere che ama il rock". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere di Brescia. Massimo Cellino vuole un Brescia rock e ha trovato il portiere giusto: Jesse Joronen, 26enne finlandese prelevato dal Copenaghen e blindato con un triennale, ama la musica come il presidente. Nel 2013, a 20 anni, fondò una casa discografica — la 325 Media — che è ancora una delle più importanti nel suo Paese: per lui sono stati spesi quasi 5 milioni, un (quasi) inedito nella storia del club e di Cellino stesso.