Corriere di Brescia: "L'obiettivo di Perinetti: 'Riportare subito il Brescia in A'"

"L'obiettivo di Perinetti: 'Riportare subito il Brescia in A'" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina. Ieri nella sede della società la presentazione ufficiale del direttore sportivo. Il nuovo dirigente delle Rondinelle assicura che non è impossibile: "Questa squadra non è da buttare ha già vinto in serie B la scorsa stagione".