Corriere di Brescia: "L'ora della verità con l’Inter. Anche per Corini"

"Rondinelle è l'ora della verità con l’Inter. Anche per Corini": così il Corriere di Brescia in prima pagina. Oggi al Rigamonti si gioca la sfida tra Brescia e Inter, valevole per la decima giornata. L'ora della verità per il tecnico Corini che, nonostante le rassicurazioni del presidente Cellino, sa che la panchina è a rischio. Il numero uno delle Rondinelle ha già incontrato Cesare Prandelli.